Leyleklerin İstanbul semalarında göç yolculuğu böyle görüntülendi

Beylikdüzü semalarında yüzlerce leyleğin birbirleri ile uyumlu bir şekilde adeta dans edercesine havada dönerken uçmaları dron ile görüntülendi. İstanbul'da sonbaharın habercisi olarak bilinen leyleklerin göç yolculuğu şehrin semalarında görsel şölen oluşturuyor. Avrupa ve Balkanlar'da yazı geçiren leyleklerin daha sıcak olan Afrika'ya doğru göç yolculukları havadan görüntülendi. Yüzlercesinin aynı anda dönerek uçtuğu anlar ise renkli görüntüler oluşturdu. İlkbaharda Türkiye'ye girip, Avrupa ülkelerine göç eden leylekler, havaların soğumasıyla sıcak ülkelere gidiyor. Leylekler en çok Sazlıbosna Köyü, Çatalca, Silivri taraflarında görülebiliyor. Bu bölgelerde geniş araziler bulunduğu için onları karada dinlenirken de görebilmek mümkün oluyor.