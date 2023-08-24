Leyleklerin göç yolculuğu Kartal semalarında görüntülendi

AVRUPA ve Balkanlar'dan Afrika'ya doğru göç yolculuğuna devam eden leylekler Kartal semalarında görüntülendi.

İstanbul'da Ağustos ayı ile başlayan leyleklerin göç yolculuğu şehrin Kartal'da görüntülendi. Avrupa ve Balkanlar'da yazı geçiren leyleklerin daha sıcak olan Afrika'ya doğru göç yolculukları başlamıştı. Yüzlerce leyleğin aynı anda dönerek uçtuğu anlar ise renkli görüntüler oluşturdu. İlkbaharda Hatay üzerinden Türkiye'ye girip, Avrupa ülkelerine göç eden leylekler, havaların soğumasıyla sıcak ülkelere gidiyor.