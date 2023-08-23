Leyleklerin göç yolculuğu Bursa semalarında görüntülendi

Göç yolculuğuna çıkan leyleklerin Bursa semalarında uçuşu, izleyenleri heyecanlandırdı. Uluabat ve leylek köyü Gölyazı ve Eskikarağaç'ta konaklayan binlerce leylek, Afrika'ya doğru yol aldı. Leyleklerin birbirleriyle uyumlu uçuşu, masalsı bir manzara oluşturdu.

Leyleklerin göç yolculuğu böyle görüntülendi

Bursa semalarında leyleklerin yolculuğu görenleri heyecanlandırdı

BURSA - Göç yolculuğuna çıkan leylekler Bursa semalarında gökyüzünü doldurdu. Birbirleri ile uyumlu bir şekilde uçan leylekler ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de yaz mevsimini geçiren leylekler, Afrika'ya doğru yola çıktı. Özellikle Uluabat ve leylek köyü Gölyazı ve Eskikarağaç'ta konaklayan leylekler dönüşe geçti. Bursa semalarında birbirine uyumlu bir şekilde uçan binlerce leylek ortaya masalsı görüntüler çıkardı. O anları gören vatandaşlar telefonlarına sarılıp, leyleklerin dans edercesine uçuşunu kaydetti.