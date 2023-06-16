- Lavanta tarlasında gün batımı eşliğinde yoga

EDİRNE - Edirne'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Lavanta Tarla Günleri' çerçevesinde lavanta tarlasında mor çiçekler arasında günbatımı eşliğinde yoga egzersizleri yapıldı.

Edirne Valiliği himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün düzenlediği Lavanta Tarla Günleri etkinliğinin bu yıl 6'ncısı gerçekleştiriliyor. Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde bulunan lavanta bahçesinde gün batımı eşliğinde yoga egzersizleri yapıldı. Yoga eğitmeni Tuğçe Tarancı, lavanta kokularının eşliğinde günün stresi atan bir etkinlik gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Yogaya katılanlarda Dilara Barbar da, "gün içinde yaşadığımız yorgunluk, mutsuzluk ve umutsuzların ardından bu etkinliği yapmaktan çok keyif aldık" açıklamasında bulundu.

Mor cümbüş yoğun ilgi görüyor

Fotoğraf stüdyosunu hatırlatan lavanta tarlasında fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Lavantaların tonlarını fon olarak kullanan vatandaşlar şapka ve gözlük gibi aksesuarlarda kullanarak fotoğraflarını zenginleştiriyor. Lavanta tarlasını görüntülemek isteyen çok sayıda fotoğraf tutkunları da lavanta tarlasında yerini aldı.

Önümüzdeki günlerde başlatılacak hasat ile elde edilecek ürünler, enstitü bünyesinde bulunan tesislerde lavanta yağı olarak üretilecek.