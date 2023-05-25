Lapseki'ye aquapark yapılıyor

Lapseki Belediyesi tarafından ilçeye yapılan aquapark için çalışmalar sürüyor.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal aktivite alanına sahip olacak aquaparkın 1915 Köprüsü manzarasında yer alacağını söyledi.

Bölgedeki çalışların 45 gün içinde tamamlanmasının planlandığını aktaran Başkan Yılmaz, "Biz vatandaşlarımıza daha önce söz vermiştik ve Lapseki'ye bir aquapark kazandıracağız diye. Ama ilçemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi her zaman söylüyoruz maalesef yerimiz yoktu. Bir yer bulduk ve başladık. Bu yaptığımız yer hem çocuklarımıza hem de büyüklere ayrı alanlar verecek bir aktivite alanı olacak. İnşallah en geç 45 gün içinde burayı bitirip bu yaz vatandaşlarımız ve çocuklarımızın hizmetine sunacağız, Lapseki'mize ve çocuklarımıza hayırlı olsun." dedi.