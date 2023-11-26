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Lapseki-Gelibolu Seferleri Durduruldu

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Yaşam Haberleri
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Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle Lapseki-Gelibolu hattındaki seferler geçici olarak durduruldu.

LAPSEKİ-GELİBOLU SEFERLERİ DURDURULDU

Çanakkale'de etkili olan fırtına gece boyunca etkisini gösterdi. Bölgede gün boyu etkili olan fırtına nedeniyle akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı kuzeyden, güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatılmıştı. Çanakkale Liman Başkanlığı'nın olumsuz hava şartlarından dolayı aldığı kararla, Lapseki-Gelibolu hattındaki seferler geçici olarak durduruldu.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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