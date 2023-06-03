Ladik'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

Samsun'un Ladik ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu. Evlerinden duman çıktığını fark eden ev sahipleri, itfaiyeye ihbarda bulundu. Yangın, kısa sürede söndürüldü ancak daire kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un Ladik ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Başlamış Mahallesi'nde Ferhat ve Nihat Uçarlı'ya ait üç katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evlerinden duman çıktığını gören ev sahipleri, itfaiyeye ihbarda bulundu.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangında daire kullanılamaz hale geldi.