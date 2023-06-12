L'Oréal Türkiye mobil güzellik servisi TIR'ı depremzedelerle buluştu

L'Oréal Türkiye çalışanlarının inşa ettiği mobil güzellik servisleri TIR'ı, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki 6 farklı çadır kentte kadınlarla buluştu. İhtiyaç Haritası ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında servis veren TIR, 1 ay boyunca 7 bin ücretsiz servis verilmesini sağladı. Mobil Güzellik TIR'ında ücretsiz saç kesimi ve boya servisi sunuldu. TIR'da aynı zamanda cilt bakımı ve makyaj uygulaması da gerçekleştirildi.

L'Oréal Türkiye çalışanlarının inşa ettiği mobil güzellik servisleri TIR'ı, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki 6 farklı çadır kentte kadınlarla buluştu.

İhtiyaç Haritası ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında servis veren TIR, 1 ay boyunca 7 bin ücretsiz servis verilmesini sağladı. Mobil Güzellik TIR'ında ücretsiz saç kesimi ve boya servisi sunuldu. TIR'da aynı zamanda cilt bakımı ve makyaj uygulaması da gerçekleştirildi. Binlerce kadına saç, cilt bakım ve makyaj servisi sağlayan mobil TIR, hem iç tasarımı hem de servisi ile tam bir deneyim alanı sundu.

Proje kapsamında mobil çocuk parkı da depremzede çocukların hizmetine sunuldu. Bölgeyi dolaşan mobil parkta, çocuklar keyifli vakit geçirme fırsatı yakaladı. Akşamüstleri tırın dışında bulunan LED ekran ile çocuk filmi yayını yapıldı ve çocuklara patlamış mısır servis edildi.

'GÜZELLİK TIRIMIZ, KADINLARA VE ÇOCUKLARA NEFES OLDU'

Projeye değinen L'Oréal Türkiye Ülke Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, 'Birlikte inşa ederek deprem bölgesine gönderdiğimiz mobil güzellik servisleri tırımızın hem yetişkinler hem de çocuklar için bir umut, bir nefes olduğuna inanıyoruz. Afetin ilk gününden bugüne maddi ve ayni yardımlarımızı gerçekleştirdik ama yardımlarımızın bölgeyi kalkındırmak için sürdürülebilir olması da oldukça önemli. Bu girişimimiz için dört ana iş birimimizle deprem mağduru binlerce vatandaşımızın hayatına dokunmak adına tek yürek olarak çalıştık. İhtiyaç Haritası'na ve UCİM'e de bu projede yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyoruz. 'Anlamlı Markalar Devrimimiz' kapsamında markalarımızın her birinin geliştirdiği toplumsal ve çevresel fayda projeleri ile etki ve kapsam alanımızı hem çeşitlendiriyor hem genişletiyoruz. Bütün projelerimizi deprem bölgesine yoğunlaştırdık. Amacımız, etkimizi çoğaltarak ilerlemek? dedi.

'BUGÜNE KADAR GÜZELLİKLE NEFESLERİ KESTİK ŞİMDİ GÜZELLİKLE NEFES OLMAK İSTİYORUZ'

#GüzellikleNefesOluyoruz söyleminin çıkış noktasına da değinen Gökçen, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Artık hep birlikte derin bir nefes alıp yeniden güzelliklere yüzümüzü dönme zamanı, yeniden ayağa kalkarak hayat ile tüm mücadelemizi en güçlü biçimde, birlikte verme zamanı... Bunu gelecek nesillere, yaşadığımız dünyaya borçluyuz. Hayatın; güzel günler umuduyla nefes aldığımız, güzellikle önce nefes sonra umut olduğumuz uzun soluklu bir maraton olduğunu biliyor ve bunun için çalışıyoruz.?