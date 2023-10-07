Kuzgun Köyü Vatandaşları Su ve Yol Sorununa Tepki Gösterdi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Kuzgun köyünde vatandaşlar yol ve su sorunlarının yaklaşık 50 yıldır çözülmemesine tepki gösterdi. Ercan Kabağıl, "2023 tarihine geldik, şimdi daha dağlardan su getiren, zorluklarla bidonlarla su taşıyan insanlarla yaşıyoruz" dedi. Yakup Taş ise, "Benim evimde su yok, traktörle gidip su taşıyorum, tankerle. Mazotun litresi olmuş 41,5 lira" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Kuzgun Köyünde vatandaşlar, yaklaşık 50 yıldır su ve yol problemi yaşadıklarını ifade ederek duruma tepki gösterdi. Kuzgun köyünden başlayıp Çamlık Mevkii arası 6 kilometrelik stabilize yolun yetkililere bildirmelerine rağmen yapılmadığını belirttiler.

"ARABALARLA BU YOLDAN GİDEMEZ OLDUK"

Yollarının bozuk olduğunu belirten 85 yaşındaki Kazım Kabağıl, "Burası Kuzgun köyü Çamlık Obası. 1972 yılından beri yapılmış bir yolumuz var. Devlet yetkililerine bildirdik bir türlü bizim derdimize çare olmadılar. Kışın çamurda traktörlerimiz çıkmıyor, kendi imkanlarımızla yol sapağına indiriyoruz hastalarımızı. Bu hususta yetkililerden ve sizlerden medet umuyoruz" dedi.

Malik Burunsuz, "Arabalarla bu yoldan gidemez olduk. Haftada sanayideyiz Kadirli'ye giden gelen birisi olarak. Sanayiden çıkmaz olduk. Bu yoldan eşek gitmez oldu. Bir an önce yetkililerin el atmasını istiyoruz" diye konuştu. Hasan Hüseyin Kabağıl ise, "Yol imkanlarımız uygun olmadığı için 3 sene evvel bir hastamız vardı kalp krizi geçirmesi nedeniyle yol imkan vermediği için hastaneye yetiştiremedik. Yetiştiremediğimiz için yolda vefat etmiştir" dedi.

"TRAKTÖRLE SU TAŞIYORUM, MAZOTUN LİTRESİ OLMUŞ 41,5 LİRA"

Köyün su sorununun yıllardır devam ettiğini ifade eden Ercan Kabağıl ise şunları söyledi:

"Burada bizim şebeke suyumuz yok. Getirenlerde borularla getiriyor artı traktörlerle bidonlarla taşımaya çalışıyor. Biz bunu yetkililere bildirdik ama yetkililer işte bugün yarın, bugün yarın plana alıyoruz dediler ama olmadı. Bir an önce bu işimizin hallolmasını istiyoruz. Kış geliyor, yağmurda çocuklarımız ormanlardan su getiriyor, dağlardan getiriyor. Yani bunun yetkililere bildirilmesini istiyoruz. Önemli olan nedir burada her eve şebeke suyu gelmesi ve insanların rahat şekilde yaşaması. 2023 tarihine geldik, şimdi daha dağlardan su getiren, zorluklarla bidonlarla su taşıyan insanlarla yaşıyoruz."

Yakup Taş, "Benim evimde su yok, traktörle gidip su taşıyorum, tankerle. Mazotun litresi olmuş 41,5 lira" dedi.