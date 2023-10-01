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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi. Kazada 4 kişi yaralandı ve alev alan 2 araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.