Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğun kar yağışı: Sürücüler ulaşımda güçlük çekiyor

KOCAELİ - İstanbul ile Ankara'yı bağlayan önemli geçiş güzergahlarından Kuzey Marmara otoyolunda yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dün gece itibariyle başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. TEM otoyolunda ulaşım sıkıntısız devam ederken, Kuzey Marmara otoyolunun her iki istikametinde de yoğun kar yağışı etkili oluyor. Otoyolun özellikle Sevindikli geçişinde zaman zaman araçlar yolda kalıyor. Ekipleri tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.