Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 tır çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkisinde 2 tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkisinde Edirne istikametine seyreden Hüseyin G. idaresindeki 34 NT 0848 plakalı tır, park alanına giriş yaparken ilk olarak bariyere daha sonra önündeki 35 APH 323 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada sürücü Hüseyin G. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam