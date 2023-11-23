Kuzey Marmara Otoyolu'nda Peçete Yüklü TIR'da Yangın Çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe mevkiinde peçete yüklü bir TIR'da yangın çıktı. TIR şoförü alevleri fark ederek aracı emniyet şeridine çekti ve yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KUZEY Marmara Otoyolu Sancaktepe mevkiinde peçete yüklü TIR'da yangın çıktı. Dumanları fark eden TIR şoförü aracı emniyet şeridine çekerek aşağı indi. Alevler kısa sürede büyüyerek TIR'ı sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, 20.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Sancaktepe Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Sakarya'dan Arnavutköy'e doğru hareket eden Ferhat Tetik yönetimindeki 54 AGR 1O2 plakalı peçete yüklü TIR'ın motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören Tetik, aracı emniyet şeridine çekerek araçtan indi. Tetik, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangın kısa sürede büyüyerek TIR'ın tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken TIR kullanılamaz hale geldi. TIR şoförü Ferhat Tetik, Anlayamadım, arabadan duman çıktı durdum. Baktım motor kısmında yangın çıkmış. Tüple müdahale ettim ama yetmedi. İtfaiyeyi çağırdık söndürdüler. Son anda atladım aşağıya. Sakarya'dan Arnavutköy'e gidiyordum. Peçete yüklü dedi.