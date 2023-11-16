Kuzey Marmara Otoyolu'nda İşçi Servis Minibüsü ile Taksi Çarpıştı: 13 Yaralı

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, işçi servis minibüsü ile taksi çarpıştı ve 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

KOCAELİ'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçi servis minibüsü ile taksinin çarpıştığı kazada 13 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Gebze ilçesi geçişindeki Liman Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara istikametinden Dilovası Organize Sanayi Bölgesi yol ayrımına giren A.Y. idaresindeki 34 LIU 113 plakalı işçi servis minibüsü ile H.E idaresindeki 62 T 0045 plakalı taksi çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada taksideki 4 kişi ile minibüsteki 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere götürüldü. Bir süre bölgede araç yoğunluğu oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)