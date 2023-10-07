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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Hurda Kağıt Yüklü Tır Alev Aldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan hurda kağıt yüklü tır, kullanılamaz hale geldi. Anadolu Feneri mevkisi Edirne yönünde ilerleyen hurda kağıt yüklü tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken tır kullanılamaz hale geldi.