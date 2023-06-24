Kuyuya düşen yavru kediyi ekipleri kurtardı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 metrelik logar kuyusuna düşen yavru kedisi itfaiye ekipleri kurtardı.
Kuyuya düşen yavru kediyi ekipleri kurtardı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 metrelik logar kuyusuna düşen yavru kedisi itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin Esenyurt Mahallesi'nde yer alan TOKİ evlerinde meydana geldi.
Üstü açık kuyuya yavru kedi düştüğü fark eden mahalle sakinleri durumu Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine mahalleye gelen itfaiye ekipleri, makaralı sistemli merdiveni kuyunun içine indirerek yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yavru kedi kurtarıldı.
Kurtarılan yavru kedi annesinin yanına bırakılırken, mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.