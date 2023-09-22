Elazığ'da kuyuya düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay Mustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İtfaiye ekipleri kuyuda mahsur kalan kediyi alarak yukarı çıkardı. Yavru kedi daha sonra yaşam alanına bırakıldı.

- Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

ELAZIĞ - Elazığ'da kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Mustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş bir kuyudan kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kuyuya merdiven bırakarak aşağı indi. İtfaiye ekipleri kuyuda mahsur kalan kediyi alarak yukarı çıktı. Yavru kedi daha sonra yaşam alanına bırakıldı.

Yavru kediyi kurtaran ekipleri ise mahallede bulunan vatandaşlar alkışlar ile tebrik etti.