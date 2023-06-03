Kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Düzce'de kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay Düzce'nin Aydınpınar Köyü'nde meydana geldi. Kuyuya düşen köpeği gören vatandaşlar kuyudan köpeği çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kuyudan çıkarılan köpek daha sonra doğal yaşam alanına geri döndü.