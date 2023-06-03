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Kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Düzce'nin Aydınpınar Köyü'nde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Köpek daha sonra doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Düzce'de kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay Düzce'nin Aydınpınar Köyü'nde meydana geldi. Kuyuya düşen köpeği gören vatandaşlar kuyudan köpeği çıkaramayınca 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile kuyudan çıkarılan köpek daha sonra doğal yaşam alanına geri döndü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İtfaiye Düzce Yaşam Haberler

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