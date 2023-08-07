Kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Yaşam Haberleri
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sondaj kuyusuna düşen başıboş köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpek, kuyudan çıkarıldıktan sonra temizlenerek doğaya salındı.
Kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde meydana gelen olayda sondaj kuyusuna düşen başıboş köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Huzur Mahallesi'nde açık kalan sondaj kuyusuna Başıboş köpek düştü. Köpeğin kuyuya düştüğünü fark edenler vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, köpeği düştüğü yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Balçık nedeniyle kuyuya inmekte zorlanan ekipler, aparatla köpeği düştüğü yerden çıkarmayı başardılar.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda düştüğü kuyudan çıkarılan çamurla kaplanan köpek, suyla temizlenerek doğaya salındı.