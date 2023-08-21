Uşak'ta devam eden inşaattaki kuyuya düşen kedi, Uşak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, Uşak merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1. Çevre Sokak'ta devam eden inşaatta meydana geldi. İtfaiye ekibinden bir kişi, 5 metrelik kuyuya halat yardımı ile indi. İtfaiye eri, kucağına aldığı kedi ile kuyudan iple yukarıya çekilerek kurtarıldı.

Kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

UŞAK - Uşak'ta devam eden inşaattaki kuyuya düşen Kedi, Uşak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Uşak merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1. Çevre Sokak'ta devam eden inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşaat sahasında kullanılmak üzere açılan kuyudan gelen kedi sesini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekibinden bir kişi, 5 metrelik kuyuya halat yardımı ile indi. İtfaiye eri, kucağına aldığı kedi ile kuyudan iple yukarıya çekilerek kurtarıldı. Yürekleri ısıtan o anlar ise bir itfaiye erinin cep telefonu kamerasına yansıdı.