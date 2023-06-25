Kuyuya düşen büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Yaşam Haberleri
Kayseri'nin Talas ilçesinde bir besicilik işletmesinde bulunan Harun Aksoy'un büyükbaş hayvanı yaklaşık 3 metrelik kuyuya düştü. Aksoy'un çabaları sonuçsuz kalınca, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda hayvanı kuyudan çıkardı. Olayın ardından Aksoy, ekiplere teşekkür etti.
Kayseri'nin Talas ilçesinde kuyuya düşen büyükbaş hayvanı, itfaiye ekipleri kurtardı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kamber Mahallesi'nde besicilik yapan Harun Aksoy, yaklaşık 3 metrelik kuyuya düşen büyükbaş hayvanını çıkaramayınca ekiplere haber verdi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.
Aksoy, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Yaşam