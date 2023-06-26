Artvin'in Arhavi ilçesinde kuyuya düşen yavru karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Koruma altına alınarak 'Zümrüt' ismi verilen karaca, biberonla beslenerek özenle bakılıyor.

- Kuyudan çıkarılan yavru karaca Zümrüt' e özenle bakılıyor

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde kuyuya düşen yavru karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Koruma altına alınarak 'Zümrüt' ismi verilen karaca, biberonla beslenerek özenle bakılıyor.

Artvin'in Arhavi ilçesi Kireçli köyünde su kuyusuna düşen yavru karaca Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kuyudan çıkartılan karaca ekiplerce tedavi altına alındı. Geçirdiği stresli süreç nedeniyle bitkin düşen yavru karacaya veteriner hekim eşliğinde sağlık kontrolleri yapılarak tedavisine başlandı.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü yapılan açıklamada, "doğal hayatın ve yaban hayatın korunması adına önemli görevler üstlenen ekiplerimiz yavru karaca Zümrüt'ün bakım ve beslenmesini özveriyle gerçekleştiriyor. Zümrüt, doğada hayatta kalacak erginliğe ulaştıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına salınacak" ifadelerine yer verildi.