Sivas'ta eski su kuyusunda mahsur kaldığı düşünülen 3 kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Durumu iyi olduğu görülen kediler daha sonra doğaya salındı.

Kuyuda mahsur kalan kediler itfaiye ekiplerince kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ta eski su kuyusunda mahsur kaldığı düşünülen 3 kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Kadıburhanettin mahallesinde meydana geldi. Eski su kuyusunda kedi sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya uzattıkları merdiven ile mahsur kalan kedileri kurtardı. Durumu iyi olduğu görülen kediler daha sonra doğaya salındı.