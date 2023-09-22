Kuyucak Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası'nı Kutladı

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası Kuyucak Belediyesi tarafından da kutlandı.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir tedbirler almaya ve desteklemeye teşvik eden, çevre ve doğanın korunmasını hedefleyen Avrupa Hareketlilik Haftası her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanıyor. Kalıcı önlemler, sürdürülebilir kentsel hareketlilik perspektifi çerçevesinde gerçekleşen kalıcı hale gelmiş tüm çalışmalar, bisiklet-park alanları yapımı ve bakımı, bisiklet yolları yapımı ve var olan bisiklet yollarının genişletilmesi, yeşil alanlarının geliştirilmesi ve bakımı, özel bireylerin trafikte rahat hareket etmeleri için alınmış önlemler, toplu taşıma ağlarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması gibi çalışmalar göz önünde bulunduruluyor.

Bu yıl 'Şehrini Keşfet-Gelecek Enerjini Koru!' teması ile gerçekleşen Avrupa Hareketlilik Haftası'nda farklı etkinliklerin düzenlendiğini belirten Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, "İlçemizde sürdürülebilir kentsel ulaşımın önemine dikkat çekmek, bisiklet kültürünün oluşmasına katkı sağlamak, bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla bisiklet kullanım alanları oluşturularak vatandaşlarımızın bisikletlerini park edebilmeleri amacıyla bisiklet park yerleri halkımızın hizmetine sunuldu. Yayalaştırma çalışmaları çerçevesinde Kargılıdere Millet Bahçesi ve Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri, Horsunlu Sosyal Tesisleri'nde ve Yamalak Pazaryeri'nde vatandaşlarımızın devamlı yürüyüş yapabilmeleri için yeşil yollar oluşturuldu. Hedefimiz aktif hareketlilik. İlçemizde sosyal belediyecilik anlayışıyla ulaşılabilirliği arttırmak amacıyla yaya geçitleri oluşturuldu. Kaldırımlar alçaltılarak tekerlekli sandalyeler için rampalar oluşturuldu. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son gününde 22 Eylül Cuma günü Fatih Mahallesi Yediveren Sokak taşıt trafiğinden arınarak 'Otomobilsiz Yaşam Günü' uygulanmaktadır. Geleceğimiz için çevremize duyarlılığımızı artırarak sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - AYDIN