Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle Zor Durumda Kalan Kanoculara Yardım
Yaşam Haberleri
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılan kanocular, kıyıya dönemeyince tekneler ve deniz polisi tarafından yardım edildi. Ayrıca insansız cankurtaran robotu da bir tatilciyi kıyıya çıkarttı.
ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde kuvvetli rüzgar uyarısına rağmen denize açılıp, kıyıya ulaşmakta zorluk çeken kanoculara, tekneler ile deniz polisi yardım etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Yaşam