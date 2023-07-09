Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle Zor Durumda Kalan Kanoculara Yardım

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılan kanocular, kıyıya dönemeyince tekneler ve deniz polisi tarafından yardım edildi. Ayrıca insansız cankurtaran robotu da bir tatilciyi kıyıya çıkarttı.