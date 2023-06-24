Kütüphanenin bahçesinde doğum yapan kedi ve yavruları öğrencilerin motivasyon kaynağı oldu

Kocaeli'de kütüphanenin bahçesinde doğum yaptıktan sonra sahiplenilen anne kedi ve yavruları, sevimli hareketleriyle ders çalışmaya gelen öğrenciler ile okurlara eşlik ediyor. Çayırova Belediyesi "Kitap Kahve" ve "Akse Halk Kütüphanesi"nin bahçesinde iki hafta önce doğum yapan "Kahve" adı verilen kedi ve 6 yavrusu, belediye personelince sahiplenilmesinin ardından işletmenin sakinleri arasına katıldı.

Kocaeli'de kütüphanenin bahçesinde doğum yaptıktan sonra sahiplenilen anne kedi ve yavruları, sevimli hareketleriyle ders çalışmaya gelen öğrenciler ile okurlara eşlik ediyor.

Çayırova Belediyesi "Kitap Kahve" ve "Akse Halk Kütüphanesi"nin bahçesinde iki hafta önce doğum yapan "Kahve" adı verilen kedi ve 6 yavrusu, belediye personelince sahiplenilmesinin ardından işletmenin sakinleri arasına katıldı.

Öğrencilerin ve kitap okumaya gelenlerin arasında koridorlarda, kitaplık raflarında, masalarda özgürce dolaşan kediler, sempatik tavırları ve kendilerini sevdirmeleriyle müdavimlerin keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.

"Kendisi gidene kadar bakmaya devam edeceğiz"

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AA muhabirine, sahipsiz hayvanların barınması ve beslenmesi için göreve geldiklerinden itibaren çabaladıklarını söyledi.

Hayvanların barınma ve beslenmeleri için doğal yaşam alanları oluşturduklarını belirten Çiftçi, "Yakın zamanda hizmete açacağımız sokak hayvanları rehabilitasyon ve tedavi merkezi inşaatının son aşamasına geldik. İnşallah kompleks halinde sokak hayvanlarına hizmet vereceğiz." diye konuştu.

Çiftçi, işletmeyle özdeşleşmesi amacıyla kediye "Kahve" ismini verdiklerini anlatarak, "Kedimize ve yavrularına bakıyoruz. Kendisi gidene kadar bakmaya devam edeceğiz." dedi.

"Onları hayatın her alanında görmek çok güzel"

Kütüphane müdavimi öğrenci 18 yaşındaki Ela Yıldız, anne kedi ve yavrularının kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Hayatın her alanında sahipsiz hayvanlara ilgi göstermek gerektiğini ifade eden Yıldız, "Bize ayrı bir motivasyon kaynağı oluyorlar. Stres altında onlarla ders çalışmak iyi hissettiriyor. Onlarla çalışmak mola gibi. Bu küçük canlılar bize iyi hissettiriyor. Onları hayatın her alanında görmek çok güzel." şeklinde konuştu.

Öğrenci Alperen Yıldırım da kedilerin üzerindeki stresi yok ettiğini ve sakinleşerek yapacağı işe motive olmasını sağladıklarını ifade etti.