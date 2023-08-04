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Kutsi'nin aracının yakıtı bitti, yolda bekledi

Yaşam Haberleri

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlerken aracının yakıtı bitti. Yakıtın getirilmesinin ardından yoluna devam etti.

ŞARKICI ve oyuncu Kutsi, aracıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlediği sırada yakıtı bitti. Bir süre yolda bekleyen Kutsi, yakıtın getirilmesinin ardından yoluna devam etti.

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde, asıl adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan şarkıcı ve oyuncu Kutsi, aracıyla ilerlediği sırada yakıtı bitti. Kutsi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yakıt beklediği sırada Ankara yönünde TIR lastiğinin patlaması sonucu kaza yaşandı. Kazada 2 kişi öldü. Bu sırada ters istimakette bekleyen Kutsi, yakıt için aradığı ikişilerin gelmesiyle depoyu doldurdu. Kutsi daha sonra yoluna devam etti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Marmara Kutsi Yaşam Haberler

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