Kütahya ve Bursa arasındaki kara yolunda kar yağışı nedeniyle ağır araç trafiği durdu
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Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, kar yağışı nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, kar yağışı nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı.
Domaniç'in 1500 rakımlı Kocayayla bölgesinde kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışı nedeniyle ağır araçların bölgeye geçişine izin verilmezken, diğer araçların sürücüleri de uyarılıyor.
Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, Kütahya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Kaynak: AA / Yaşam