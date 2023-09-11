Kütahya Valisi Musa Işın, Çinili Camiinde İncelemelerde Bulundu

Kütahya Valisi Musa Işın, zemin kayması nedeniyle 5 yıldır ibadete kapalı olan Çinili Camiinde incelemelerde bulundu. Caminin yeniden yapılması gerektiği konusunda ortak bir görüşe varıldığı belirtildi.

Kütahya Valisi Musa Işın, zemin kayması nedeniyle 5 yıldır ibadete kapalı olan Çinili Camiinde incelemelerde bulundu.

Çinili Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İbrahim Güneş'in de hazır bulunduğu incelemede, Vali Işın Güneş'ten süreci ve mahalle halkının beklentilerini dinledi.

Işın, beş üniversitenin camiyle ilgili yaptığı bilimsel incelemelerin sonucunda, caminin yeniden yapılması gerektiği konusunda ortak bir görüşe varıldığını belirtti. Bilimsel raporlarda güçlendirme imkanının bulunmadığının belirtildiğine dikkat çeken Işın, kuruldan da olumlu cevap geldiği bilgisini paylaştı.

Vali Işın, "Bilimsel raporlara göre hareket edeceğiz. Üniversitemizin uhdesine geçmiş olan bu görevi Valiliğimizle birlikte en kısa sürede ihale sürecini başlatarak camimizin eski halini koruyup yeniden inşa edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA