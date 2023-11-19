Kütahya, TÜİK tarafından yapılan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunda, yüzde 73.76'lık oranıyla Türkiye'nin 'En mutlu' beşinci şehri oldu. Kütahya'nın doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle gözde bir şehir olduğu belirtildi.

Kütahya, Türkiye'nin 'En mutlu' beşinci şehri

KÜTAHYA - Kütahya, TÜİK tarafından yapılan "Yaşam Memnuniyet Araştırması" sonucunda, yüzde 73.76'lık oranıyla Türkiye'nin 'En mutlu' beşinci şehri oldu. Listede birinci sırada Sinop yer alırken ilk 10 sırada, Kütahya'nın komşusu olan illerden Afyonkarahisar ve Uşak da yer aldı.

Seyyare Aktürk, Eşref Karakaya, Hüseyin Saygın, Yasin Aydın, Enes Gülveren ve Ebru Özçelebi isimli vatandaşlar, Kütahya'nın 580 bin 701 nüfusu ile doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin gözde şehirlerinden birisi olduğunu olduğunu ifade ettiler.

12 ilçesi ile kuruluşun ve kurtuluşun şehri, evliyalar diyarı Kütahya'nın, yer altı ve yer üstü güzellikleriyle Türkiye'nin nadide illerinden birisi olduğunu söyleyen Seyyare Aktürk, "Özellikle Kütahya yöresinde komşuluk ilişkilerinde, karşıdan merhaba diyebileceğin, kapısını çalabileceğin, bir lokman varsa paylaşabileceğin insanlar mevcut. Mutluluk parada pulda değil, bir fincan kahvede, bir lokma ekmekte, suda ve merhabadadır. Biz bunları sonuna kadar yapıyoruz. Gelenekleri ile görenekleri ile birbirimize bağlı bir milletiz. Şairlerimiz, ediplerimiz, seyyahlarımız, modacılarımız ile fabrikaları, çinisi, taşı, toprağı, her şeyi ile mükemmel bir şehir" diye konuştu.

Kütahya'ya üniversite eğitimi için gelen Yasin Aydın, Kütahya Belediyesinin öğrencilere birçok imkan sağladığını ve her konuda destek verdiğini dile getirdi.