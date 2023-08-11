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Kütahya Karagöz Ahmet Paşa Camiinde Muharrem Ayı Münasebetiyle Aşure İkram Edildi

Yaşam Haberleri

Kütahya Karagöz Ahmet Paşa Camiinde Muharrem ayı dolayısıyla Cuma namazının ardından vatandaşlara aşure dağıtıldı. Etkinlikte yaklaşık 600 kişiye aşure ikram edildi.

Kütahya Karagöz Ahmet Paşa Camiinde Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cemaat ve cami görevlileri tarafından Cuma namazının ardından halka aşure dağıtıldı. Cami avlusuna kurulan kazanlar dolusu aşure cemaate, esnaf ve vatandaşlara ikram edildi.

Etkinlikte yaklaşık 600 kişiye aşure ikramında bulunulduğu öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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