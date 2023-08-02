Kütahya Gediz'de Diyanet Gençlik Merkezi Faaliyete Geçiyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Diyanet Gençlik Merkezi'nin önümüzdeki günlerde faaliyete geçeceği öğrenildi. İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, Gençlik Merkezi'nde yapılan çalışmaları inceledi ve gençler için cazibe merkezi olacağını belirtti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Diyanet Gençlik Merkezinin önümüzdeki günlerde faaliyete geçeceği öğrenildi.

İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, Serdar Camii altında inşaatı sona ermek üzere olan Gençlik Merkezini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi ve çalışanlarda bilgi aldı.

Müftü Turan, "Burası gençlerimiz için çok güzel bir mekan olacak inşallah. Yapacağımız faaliyetlerle gençler için cazibe merkezi haline getireceğiz. Bu güzide mekan inşasında sona yaklaştık. Mobilya ve mefruşat aşamaları tamamlandıktan sonra hizmete alacağız. Gençlik Merkezimizin bu aşamaya gelmesinde katkısı olanlara teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA