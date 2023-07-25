Kütahya'da Yaralı Ayı Yavrusuna Jandarma Sahip Çıktı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde ormanlık alanda yaralı halde bulunan ayı yavrusuna jandarma sahip çıktı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Domaniç ilçesi Durabey köyü Kocayayla mevkiinde vatandaşların gezi yaptığı esnada bölgede ayı sesi duymaları üzerine Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bölgede icra edilen Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında ormanlık alan içerisinde kayalıkların üzerinde yaralı yavru ayı olduğu görüldü. Yapılan kontrollerde yavru ayının arka ayaklarının yaralı olduğu kanamasının olmadığı tespit edildi. Yaralı yavru ayı tedavisinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Onlar, hayvanların da koruyucusu. Domaniç ilçesinde ormanlık alanda yaralı bir yavru ayıya denk gelen Önleyici Kolluk Devriyesi ekibimiz, hemen harekete geçerek yavru ayıyı tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Merhametiniz, insanlığınız ve hassasiyetiniz için teşekkürler jandarma" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA