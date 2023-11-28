Kütahya'da Yangın: Daire Sakinleri Merdivenli İtfaiye Aracıyla Kurtarıldı

Kütahya'da bir apartmanın zemin katında çıkan yangında üst katlardaki daire sakinleri yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. Merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edilen sakinlerden 1'i çocuk 7 kişi ambulansta tedavi edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

KÜTAHYA'da bir apartmanın zemin katında çıkan yangında yoğun duman nedeniyle üst katlardaki evlerinde mahsur kalan daire sakinleri, merdivenli itfaiye aracı tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1'i çocuk 7 kişi ambulanstaki tedavi edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın zemin katındaki dairede elektrikli eşyanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri ile çevredeki 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle binanın üst katındaki dairelerde oturanlar balkonlara çıktı. Tedbir amaçlı evlere uzatılan merdivenlerle tahliye edilen 1'i çocuk 7 kişi sağlık ekiplerince ambulansa alınırken, ayakta tedavi edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın zemin katındaki dairede maddi hasar oluştu. (DHA)