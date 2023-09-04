Kütahya'da traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Aksaz köyünde meydana gelen traktör kazasında traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. İzzet Ekin isimli sürücü, traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza geçirdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak Ekin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.