Kütahya'da traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Aksaz köyünde meydana gelen traktör kazasında traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. İzzet Ekin isimli sürücü, traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza geçirdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak Ekin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kütahya'nın Simav ilçesi Aksaz köyünde meydana gelen traktör kazasında traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aksaz Köyü Yayla mevkiinde kesim alanında İzzet Ekin (63) isimli şahıs kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan sürücü İzzet Ekin, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekin, doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı. - KÜTAHYA