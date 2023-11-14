Kütahya'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı ilçesi Çukurköy kavşağında S.Y. idaresindeki 43 ST 871 plakalı otomobil ile E.U. idaresindeki 43 AFE 882 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü S.Y. ile diğer otomobilde bulunan E.B. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA