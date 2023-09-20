Kütahya'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza Gediz Simav Karayolu 15.kilometrede Ilıcasu Köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.E.G.(57)'nun kullandığı 16 AIN 033 plakalı araç aynı yolda seyir halindeki U.K' (32)ın kullandığı 34 VV 7384 plakalı araca arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada 34 VV 7384 plakalı araçta yolcu olarak bulunan R.K. (57) yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine kaza mahalline güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak araçtan çıkarılan 57 yaşındaki R.K.'a ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri şahsı ambulansla Gediz Devlet Hastanesine götürdü.

Gediz Devlet Hastanesinde yapılan tetkikler sonucu R.K. beyin kanaması şüphesi ile Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilirken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

R.K.'ın hayati tehlikesi olması nedeniyle Cumhuriyet Savcısının talimatı ile diğer araç sürücüsü A.E.G. gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KÜTAHYA