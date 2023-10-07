Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada ana oğul 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ise hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya'da Tır ve Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ana oğul 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Altıntaş-Gediz karayolu Yeşilyurt köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.E. yönetimindeki 43 AAE 275 plakalı tır, Osman Kırdök idaresindeki 43 FR 383 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsünün annesi Nazmiye Kırdök'ün (75) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Osman Kırdök (41), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kırdök, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA