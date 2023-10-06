Kütahya'da Tır Kazası: Otomobil Sürücüsü ve Annesi Hayatını Kaybetti
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ve annesi hayatını kaybetti. Kazada, otomobil sürücüsünün annesi olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ile annesi hayatını kaybetti.
Ö.E. yönetimindeki 43 AAE 275 plakalı tır, Altıntaş-Gediz kara yolu Yeşilyurt köyü yakınlarında, Osman Kırdök'ün kullandığı 43 FR 383 plakalı otomobille çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün annesi Nazmiye Kırdök'ün (75) öldüğünü belirledi.
Yaralanan sürücü Kırdök de kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.