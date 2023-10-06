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Kütahya'da Tır Kazası: Otomobil Sürücüsü ve Annesi Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ve annesi hayatını kaybetti. Kazada, otomobil sürücüsünün annesi olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.