Kütahya'da Sobacı Kuş Besliyor: Dede Mesleğiyle Doğa İç İçe

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde soba ve mangal imalatı yapan Mustafa Göktürk'e (59) iş yerinde 18 kuş besliyor. Göktürk, 50 metrekarelik dükkanında, muhabbet kuşu, kanarya ve sultan papağanlarının sesleri eşliğinde üretim yapıyor.

Tavşanlı ilçesindeki 50 metrekarelik dükkanında 40 yıldır, dede mesleği olan soba ve mangal imalatı yapan Mustafa Göktürk, dükkanında muhabbet kuşu, kanarya ve sultan papağanı besliyor. Kafeslerdeki 18 kuşun sesleriyle güne başlayan Göktürk, kendi duygularının kuşlara yansıdığını, mutlu anlarında onların da mutlu olduğunu, üzgün anlarında ise kendisine eşlik ettiklerini belirtiyor. "Onların cıvıltısı, sesi, bana mutluluk ve huzur veriyor" diyen Göktürk, kuşlarının günlük bakımını da ihmal etmiyor. Kuşlara yaz sıcaklarında serinlemeleri, bit ve pireden korunmaları için sirkeli su sıktığını söyleyen Göktürk, "Kuşlarla birlikte çalışmak bana büyük bir şevk veriyor. Dede yadigarı mesleğimi, doğanın bir parçası haline getirerek hem işimi hem de hayvan sevgisini bir arada yaşatıyorum" dedi.

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya),