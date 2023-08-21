Kütahya'da Bataklığa Saplanan İnek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kütahya'da otlatılması için meraya bırakılan inek, bataklığa saplandı. İnek, itfaiye ekiplerinin yaptığı 40 dakikalık çalışmayla kurtarıldı.

İnköy Mahallesinde otlaması için meraya bırakılan inek, Selent çayı civarındaki bataklığa saplandı. İneğin bataklığa saplandığını gören sahibi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, ineği bağladıkları halatlarla bataklıktan çıkarttı. İnek bataklıktan çıkarıldıktan sonra kovalarla getirilen su ile temizlendikten sonra sahibine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam