Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kütahya'da Piknik Tüpü Patlaması: 1 Ölü

Kütahya'da Piknik Tüpü Patlaması: 1 Ölü

Yaşam Haberleri

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen piknik tüpü patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen piknik tüpü patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Tavşanlı ilçesi Beyköy Mahallesi 1. Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Mutfakta bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu evde yalnız yaşayan Cemile Baysal (75) ağır şekilde yaralandı. Komşularının 112'ye haber vermesi sonucu kısa sürede ekipler eve geldi.

Ağır yaralı Cemile Baysal, 112 Acil tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baysal, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kütahya Seçim Sonuçları
Kütahya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kütahya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Tavşanlı Kütahya Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title