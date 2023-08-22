Kütahya'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 2 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ve annesi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp tarlaya uçtu. Kazada sürücü ve annesi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı- Kütahya karayolu 15'nci kilometresinde meydana geldi. Sedat G. kullandığı 43 HE 092 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Sedat G. ile araçta bulunan annesi Emine G. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)