Kütahya'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 2 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ve annesi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.