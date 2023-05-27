Kütahya'da Oto Tamirhanesinde Yangın

Kütahya'daki bir oto tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Kütahya Yeni Sanayi Sitesi 11. Sokak'ta faaliyet gösteren iş yerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay mahallene çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatı kısmı bir anda alevlere teslim olan iş yeri, ekiplerin çalışması sonucu bitişikteki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA