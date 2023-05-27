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Kütahya'da Oto Tamirhanesinde Yangın

Kütahya'da Oto Tamirhanesinde Yangın

Yaşam Haberleri

Kütahya'daki bir oto tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. İş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kütahya'daki bir oto tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Kütahya Yeni Sanayi Sitesi 11. Sokak'ta faaliyet gösteren iş yerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay mahallene çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatı kısmı bir anda alevlere teslim olan iş yeri, ekiplerin çalışması sonucu bitişikteki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İtfaiye Kütahya Yaşam Haberler

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