Kütahya'da Ormanda Yangın Çıktı

Kütahya'da Kozluca ve Ortaca köyleri arasında kalan ormanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan alevleri söndürmek için çalışmalara başladı.

KÜTAHYA? da Kozluca ve Ortaca köyleri arasında kalan ormanlık alanda yangın çıktı. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan alevleri söndürmek için çalışmalara başladı.

Kütahya'da merkeze bağlı Kozluca ve Ortaca köyleri arasında kalan ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan helikopterle, karadan ise arazözlerle müdahale ederek alevleri söndürmek için çalışma başlattı.