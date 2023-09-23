Kütahya'da Ormanda Ağaç Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Yaşlı Adam
Kütahya'nın Emet ilçesinde Çerte köyünde gerçekleştirilen ağaç kesim çalışmaları sırasında 75 yaşındaki Ahmet Ali Koşar, kesilen çam ağacının altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde ormanda kesilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Çerte köyü Puslum Deresi mevkiinde Çerte Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ağaç kesim çalışmaları esnasında 75 yaşındaki Ahmet Ali Koşar, kesilen çam ağacının altında kaldı. Bölgede çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Koçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam