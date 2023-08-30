Kütahya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Kütahya merkeze yaklaşık 20 km uzaklıkta çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bursa, Bilecik, Kütahya, Balıkesir ve İzmir'den gönderilen helikopter ve uçaklarla yangın bölgesine müdahale ediliyor.