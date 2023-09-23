Kütahya'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve helikopterler müdahale ediyor.
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Tavşanlı ilçesi ile Bursa'nın Harmancık ilçesi arasındaki Küplü mevkisindeki ormanda, yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, bölgede konuşlu helikopterler de çalışmalara havadan destek veriyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam