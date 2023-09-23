Kütahya'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve helikopterler müdahale ediyor.