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Kütahya'da okul yemekhanesinde yangın çıktı

29 Kasım 2023 10:48 Son Güncelleme: 10:50 Abone Ol

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan Mesleki Anadolu Lisesinin mutfak bölümünde çıkan yangında, yurt yemekhanesinde hasar meydana geldi. Kız öğrenciler için hazırlık yapılan sırada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.