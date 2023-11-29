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Kütahya'da okul yemekhanesinde yangın çıktı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan Mesleki Anadolu Lisesinin mutfak bölümünde çıkan yangında, yurt yemekhanesinde hasar meydana geldi. Kız öğrenciler için hazırlık yapılan sırada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Mesleki Anadolu Lisesinin mutfak bölümünde çıkan yangında, yurdun yemekhanesinde hasar oluştu.

Okulun yurdunda kalan kız öğrenciler için yemek hazırlığı esnasında, kızartma tavasının alev alması sonucu yurt yemekhanesinde küçük çaplı yangın meydana geldi.

Yemekhanede bulunan çalışanların haber vermesi ile okula itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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